Объем отгрузки промышленной продукции на Кубани вырос в 1,5 раза

По итогам 2022 года в рейтинге Минпромторга регион занял четвертое место по эффективности реализации промышленной политики

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Объем отгрузок товаров собственного производства в Краснодарском крае составил 464 млрд рублей. К уровню допандемийного периода 2019 года объем отгрузок продукции за пять лет вырос в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края по итогам прошедшего заседания парламентской комиссии.

"Выделяемые на [промышленную] отрасль ассигнования позволили в полтора раза нарастить объем отгрузки собственной промышленной продукции с 308 млрд рублей в 2019 году до 464 млрд в 2022 году", - говорится в сообщении. За указанный период почти вдвое увеличился объем инвестиций в отрасль.

По словам председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, промышленности в субъекте оказывается всесторонняя поддержка, для региона она является таким же приоритетом, как санкур и АПК. "Сегодня очень важно восстанавливать нашу легкую промышленность и делать ее конкурентоспособной во всех отношениях", - отметил Юрий Бурлачко.

По итогам 2022 года в рейтинге российского Минпромторга Кубань по эффективности реализации промышленной политики заняла четвертое место среди промышленных субъектов России. В регионе зарегистрировано более 12 тыс. действующих предприятий. Из них 300 обеспечивают основной объем производства отраслевой продукции.

Промышленность является стратегически значимой отраслью краевой экономики Кубани. Металлургия и металлообработка занимают 40% в промышленности края. Порядка 19% приходится на выпуск стройматериалов, 17% - на производства химической, фармацевтической и медицинской промышленности. В субъекте ведется масштабная работа по созданию сети индустриальных парков, а для развития импортозамещающих производств действуют специальные меры поддержки.