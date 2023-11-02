Йеллен: принуждение выбирать между США и Китаем приведет к катастрофическим последствиям

По словам главы американского Минфина, Вашингтон "не стремится отмежеваться" от Пекина

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Принуждение стран, в том числе и государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), выбирать между Соединенными Штатами и Китаем чревато катастрофическими последствиями. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Вашингтоне, посвященном экономической политике администрации США в отношении АТР.

"США не стремятся отмежеваться от Китая. Полное разобщение наших экономик или подход, при котором страны, в том числе и Индо-Тихоокеанского региона, вынуждены будут встать на одну из сторон, приведет к значительным негативным последствиям в мире. Мы не заинтересованы в таком разделении мира и катастрофических последствиях этого. А учитывая масштабы экономических связей в Индо-Тихоокеанском регионе и сложность глобальных цепочек поставок, это также просто нецелесообразно", - сказала министр.

Вместо этого, по ее словам, вашингтонская администрация "снижает риски и диверсифицирует производство, осуществляя инвестиции внутри страны и укрепляя связи с союзниками и партнерами по всему миру". "Мы выдвинули концепцию мира, основанную на ценностях, которые мы разделяем с этими союзниками и партнерами, и в которой между США и Китаем существуют здоровые и стабильные экономические отношения", - добавила Йеллен.

"Мы знаем, что отношения между США и Китаем являются одними из самых значимых в мире. Мы должны выстраивать их правильно - как для американцев, так и для всего мира, включая Индо-Тихоокеанский регион. Это начинается с серьезного и прозрачного экономического подхода", - подчеркнула министр.