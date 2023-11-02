Разработан порядок решений о сохранении депозитарных программ иностранных компаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ определило порядок принятия решений о сохранении депозитарных программ зарубежных компаний, которые планируют стать международными. Это следует из соответствующего постановления кабмина, которое размещено в материалах на сайте Минфина.

"Издано постановление правительства РФ, устанавливающее порядок принятия подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решений о сохранении депозитарных программ иностранных компаний, планирующих стать международными. В соответствии с федеральным законом № 452-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предусмотрено право иностранного юридического лица, планирующего сохранить депозитарные программы при получении им статуса международной компании, обратиться в правкомиссию за соответствующим разрешением", - говорится в тексте.