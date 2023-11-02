В курорт "Русская Балтика" под Калининградом инвестируют больше 100 млрд рублей

В регионе, в частности, планируют построить большой открытый бассейн с подогреваемой морской водой

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство интегрированного курорта "Русская Балтика" на побережье Балтийского моря в Калининградской области, по предварительным прогнозам, превысят 100 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"Объем инвестиций в строительство курорта более 100 млрд рублей. Можно рассматривать возможность создания части инженерной инфраструктуры и коммуникаций, в том числе дороги за счет бюджетных средств. При этом, основные вложения в строительство будут осуществляться инвесторами", - сказал Ермак

Речь идет о создании нового интегрированного курорта на общей площади почти 500 га. Он сможет принимать до 2 млн туристов в год, что позволит удвоить годовой поток туристов в регион, который в 2023 году прогнозируется на уровне 2,1 млн человек, отметил министр. Корпорация Туризм.РФ ведет работу над мастер-планом, который определит расположение дорог, инженерных сетей, участков для строительства объектов курорта. Он создается исключительно для отдыха и развлечений, его открытие возможно в перспективе ближайших пяти лет, уточнил собеседник агентства.

О проекте круглогодичного бассейна

Предполагается, что отправной точкой развития всего курорта станет большой бассейн на берегу моря, доступный для купальщиков в течение всего года. "Жемчужина этого курорта - это большой бассейн с подогреваемой морской водой. За основу мы взяли город Альгарробо в Чили, где на частном курорте Сан Альфонсо дель Мар построен самый большой в мире плавательный бассейн (длина 1 013 м, площадь 8 га, заполнен 250 млн л морской воды). Мы, конечно, бассейн длиной 1 км строить не будем, у нас он, будет допустим 500 м по длине и шириной 20-30 м. Это большой, доступный для всех бассейн с видом на море", - уточнил собеседник агентства.

Бассейн будет доступен как для тех, кто будет жить непосредственно на курорте, так и для жителей области, которые захотят отдохнуть, приехав туда на машине, автобусе или другим видом транспорта, уточнил Ермак. Купив билет, "можно будет искупаться в Балтике даже в январе", добавил он. Подобный пример уже есть в области, это комплекс "Баден Аква Спа" в Светлогорске, где круглогодично работает открытый бассейн с подогреваемой морской водой. Разница в том, что бассейн "Русской Балтики" сможет принимать несколько тысяч человек в день, уточнил собеседник агентства.

Отели "Русской Балтики"

Вся остальная инфраструктура будет разворачиваться вокруг бассейна. На курорте планируют построить новые отели на 3 тыс. номеров. "Это плюс 30% ко всему существующему номерному фонду гостиниц в Калининградской области", - отметил Ермак. В основном ожидается строительство отелей категории 4-5 звезд. С вводом курорта в туристической отрасли региона создадут около 6,1 тыс. новых рабочих мест.

Курорт займет территорию на побережье в районе поселка Поваровки Зеленоградского района области. В 2024 году ожидается завершение работы над мастер-планом и земельные участки под строительство гостиниц, развлекательных центров, кафе начнут предлагаться инвесторам, заключил Андрей Ермак.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал о создании курортов федерального значения на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также о реализации инвестпроектов на озере Байкал. "Русская Балтика" может стать одним из этих приоритетных морских курортов. По данным калининградских властей, для комплексного развития будущего курорта рассматриваются все меры поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", разработанные федеральным правительством.