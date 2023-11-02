В Чувашии открыли два животноводческих комплекса стоимостью около 600 млн рублей

По данным министра сельского хозяйства региона Сергея Артамонова, до конца года также планируется ввести в эксплуатацию новые комплексы по разведению крупного рогатого скота

ЧЕБОКСАРЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Реализация двух крупных инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов для содержания крупного рогатого скота (КРС) общей стоимостью около 600 млн рублей завершена в Чувашии.

"Для коллектива "Коминтерна" - большой праздник. Строительством нового телятника завершили инвестиционный проект. Этот проект начали в 2017 году. Всего [построено] семь корпусов, вложили 435 млн рублей", - сообщила журналистам председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) "Коминтерн" Альбина Новикова.

По ее словам, в СХПК содержатся более 2,5 тыс. голов, в том числе 850 дойных коров. "До строительства комплекса было 420 [коров]. С увеличением поголовья коров в два раза производство молока увеличилось в четыре с лишним раза", - подчеркнула Новикова.

Еще один животноводческий комплекс открылся в Чебоксарском округе. Общество "Чурачикское" ввело в эксплуатацию две площадки, рассчитанные на 750 голов КРС. По информации Минсельхоза Чувашии, в проект по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород инвестировали 160 млн рублей.

Производство молока

В сообщении, распространенном Минсельхозом Чувашии, со ссылкой на вице-премьера республики - министра сельского хозяйства региона Сергея Артамонова отмечается, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию новые комплексы по разведению крупного рогатого скота. В сфере молочного животноводства реализуется более 20 инвестиционных проектов, включая строительство ферм.

В пресс-службе администрации главы региона добавили, что в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прирост поголовья КРС в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах составил 3,9% и достиг 95,5 тыс. голов. Производство молока увеличилось на 7,9% и составило 183 тыс. тонн.

"Обеспечивается продовольственная безопасность жителей. Сейчас Чувашия на втором месте в ПФО по производству молока на 100 га сельхозугодий и на 11-м месте в стране. Прогнозируем, что по итогам 2023 года в регионе будет произведено около 475 тыс. тонн сырья, что полностью закрывает потребности населения республики", - написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

В Чувашии оказывают поддержку аграриям при организации собственного производства молока, субсидируют расходы на строительство животноводческих комплексов, приобретение племенных животных, содержание маточного поголовья КРС и племенных быков. 30 октября в республике расширили меры государственной поддержки для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, включив возмещение расходов в размере 70% на комплекс услуг по искусственному осеменению коров: по прогнозам властей, в среднем будет компенсироваться порядка 1 120 рублей в расчете одну голову, в то время как до расширения механизма госпомощи субсидия составляла 154 рубля.