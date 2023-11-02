Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырастет на 11% в 2024 году

Эксперты и участники рынка также прогнозируют рост цен на запчасти в 2024 год, поскольку есть привязка их стоимости к курсу валют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. В Петербурге пересмотрят размер предельной платы за технический осмотр транспортных средств. Техосмотр легковых автомобилей будет стоить не менее 1 730 рублей, тогда как сейчас цена за услугу составляет 1 540 рублей, следует из постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

"Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.", - говорится в сообщении.

Услуга для транспортных средств категории №3 (грузовики с технически допустимой максимальной массой более 12 тонн) подорожает с 3 498 рублей до 3 916 рублей. Владельцы мотоциклов смогут пройти ТО за 577 рублей (ранее 515 рублей).

Часто ТО это затратный процесс, который требует замены запчастей и расходников. Эксперты и участники рынка прогнозируют рост цен на запчасти в 2024 году. На стоимость комплектующих будут влиять курс валют и логистические издержки, рассказали ТАСС опрошенные дилеры, представители автосервисов и эксперты.

"В лучшем случае могут подорожать в пределах инфляции. Но так как есть привязка их стоимости к курсу валют, то они могут еще прибавить в цене и на этой разнице. К тому же, чем реже используются запасные части, тем больше они будут дорожать из-за удлинения логистической цепочки при их поставке", - рассказал ТАСС директор по поставкам и реализации запасных частей сети дилерских центров "Прагматика" Владимир Лисаев.

При этом, по словам участника рынка, дефицит запчастей на автомобильном рынке продолжится. В большей степени это касается премиального сегмента из-за ограниченности предложений. В том числе, такая ситуация будет свойственна автомобилям ушедших брендов, по которым запчасти поставляются по каналам параллельного импорта, особенно для машин в возрасте до пяти лет или для новых моделей, отметил Лисаев.

Наиболее дефицитные автозапчасти

Сейчас на рынке не хватает кузовных и крупногабаритных комплектующих, оригинальных стекол и оптики, а также электроники. "С текущим обслуживанием автомобилей проблем нет, вопросы возникают в случае редкого вида ремонта - например, кузовного или выхода из строя электроники", - подчеркнул Лисаев.

С начала 2023 года цены на наиболее востребованные автозапчасти в Петербурге выросли в три-четыре раза, рассказал ТАСС представитель "Авто - Ретро ИСБ" Александр Забашта. "Больше всего не хватает генераторов, дизельных и бензиновых форсунок. В основном это запчасти VAG для Audi, Volkswagen и Skoda. Коробки, мехатроники, оригинальные платы к мехатроникам тоже проблематично достать. В основном это касается немецких марок автомобилей. Ждать запчасти иногда приходится по три-четыре недели. С начала года цены на запчасти выросли в три-четыре раза и будут продолжать расти", - отметил он.

Техобслуживание после ухода западных автобрендов

В 2023 году обслуживать европейские автомобили стало сложнее. Это также связано с тем, что несколько автоконцернов ограничили доступ к своим сервисным программам для российских дилеров.

Как пояснил ТАСС председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, согласно закону о защите прав потребителей, производители обязаны обеспечить возможность использования потребителем своего изделия в течение его срока службы, обеспечивая ремонт и техническое обслуживание необходимыми запчастями. "До последнего времени больших проблем с этим не наблюдалось, правда, цены серьезно выросли. Но если автомобиль был ввезен по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя бренда, то он может посчитать себя свободным от обязанности возмещать расходы на ремонт продавцу, которому потребитель в соответствии с законом предъявил претензию в связи с дефектами своего автомобиля. В такой ситуации продавец закладывает возможные издержки на ремонт в ожидаемые убытки и поднимает цену машины. В том числе поэтому они у нас так подорожали", - сказал он.

В новость внесена правка (23:06 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - около 1 540 рублей.