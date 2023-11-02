Антонов считает, что санкции США против РФ не срабатывают

Посол России в Вашингтоне отметил, что российская экономика растет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. США в четверг объявили о новых санкциях в отношении России, но они не срабатывают, российская экономика растет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Только сегодня объявлены новые санкции против РФ. <…> Попали под санкции многие организации из зарубежных стран, которые пытаются работать в этих условиях с РФ. <…> Главный вывод какой? Санкции не срабатывают. Посмотрите, что происходит, как прекрасно действует наше сельское хозяйство. Наши самолеты поднимаются. Наша экономика показывает тенденцию к росту", - сказал дипломат.

США в четверг расширили антироссийский санкционный список, документ обнародовал американский Минфин. Перечень пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами, среди которых банки и промышленные предприятия. Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.