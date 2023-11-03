2 ноября, 21:01,
обновлено 2 ноября, 21:01

Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п.п.

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых, указали в банке

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам на 1,4 п.п., до 15,6% годовых, по госпрограммам минимальные ставки сохраняются на прежних уровнях, сообщила пресс-служба кредитной организации.

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"Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 п.п., в то время как рост ключевой ставки составил 2 п.п.", - сообщили в банке, указав, что по программам с господдержкой ставки не меняются.

Так, минимальная ставка по программе "Господдержка" по-прежнему составит от 8% годовых, по "Семейной ипотеке" - от 6% годовых. Кредит по программе "Ипотека для IT" можно оформить по ставке от 5% годовых.

"У клиентов, подавших заявку и получивших решение банка до 2 ноября включительно, есть 90 дней, чтобы оформить ипотеку на выгодных условиях", - уточнили в банке.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по собственным ипотечным программам на 2,4 процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 16,4%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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