На Украине уменьшат потребность внешнего финансирования бюджета почти на $2 млрд из-за США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что дефицит снизили всего на $0,5 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Украины скорректировали ко второму чтению в Раде бюджет страны на следующий год, сократив необходимый объем внешнего финансирования на $1,9 млрд из-за проблем с утверждением законопроекта о финансовой помощи Киеву в США. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Мы снизили потребность во внешнем финансировании на $1,9 млрд: с $42,9 млрд в первом чтении до $41 млрд. А дефицит, соответственно, снизили всего на $0,5 млрд. <...> То есть уже проблема с внешним финансированием, в первую очередь из-за США, имеет отражение в бюджете 2024-го года", - написал он в Telegram-канале.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада Украины приняла поправки к бюджету на текущий год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала этого года Киев получил от Запада в виде грантов и кредитов $33,8 млрд. Ранее в парламенте обсуждался проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит более $42 млрд. При этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев признавал, что Киеву удалось получить от Запада "относительные гарантии" покрытия только трети этой суммы.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (федерального налогового ведомства). Белый дом уже предупредил, что президент США демократ Джо Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Тем не менее, как ожидается, республиканцы в течение нескольких часов внесут этот документ на рассмотрение Палаты представителей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Множество республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.