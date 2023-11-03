Энергетика новой столицы Индонезии будет основана на экологически чистых источниках

Правительство страны также будет использовать гидропотенциал реки и озер возле Нусантары, сообщил индонезийский президент Джоко Видодо

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что электроэнергетическая система будущей столицы Индонезии Нусантары будет основываться на экологически чистых источниках энергии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Электроэнергетическая система национальной столицы Нусантары будет генерироваться из экологически чистых источников энергии. Начало строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт - это проявление серьезности намерений правительства в подготовке электроэнергетической системы, которая будет не только надежной, но и экологически чистой для удовлетворения потребностей Нусантары в электроэнергии. Солнечная электростанция Нусантары будет производить около 93 ГВтч зеленой энергии в год и сможет сократить выбросы на 104 тыс. тонн углекислого газа в год. Помимо использования солнечной энергии, правительство также будет использовать гидропотенциал реки и озер возле Нусантары", - написал Видодо.

Президент Индонезии объявил об идее переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена. В середине января 2022 года глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг").