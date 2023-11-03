В России более 21 млн человек стали неплательщиками по кредитам

Общая сумма долгов составила 2,9 трлн рублей, пишут "Известия"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 млн человек. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как сообщила служба, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков по кредитам, 2021-го - 14,1 млн, 2022-го - 17,3 млн. С января по сентябрь 2023 года в ФССП находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К концу года общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей - показатель за год вырос на 200 млрд рублей. За аналогичный период 2022 года (в сравнении с 2021 годом) сумма увеличилась на 100 млрд рублей, до 2,6 трлн рублей, следует из данных ФССП.

Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. Низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность затрудняет принудительное погашение займов. Наличие в отношении одного должника нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед финорганизациями, но и жилищно-коммунальными хозяйствами, а также первоочередных социально значимых сборов в виде алиментов и других платежей влияет на показатели, пояснили в ФССП.

В "Уральском банке реконструкции и развития" газете сообщили, что динамика просроченных долгов за последние 1,5 года остается стабильной, резких изменений нет. В банке также подчеркнули, что рост числа должников обычно связан с кризисными ситуациями.