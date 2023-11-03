3 ноября, 00:17

В России более 21 млн человек стали неплательщиками по кредитам

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Общая сумма долгов составила 2,9 трлн рублей, пишут "Известия"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 млн человек. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Как сообщила служба, по итогам первых девяти месяцев 2020 года насчитывалось 11 млн неплательщиков по кредитам, 2021-го - 14,1 млн, 2022-го - 17,3 млн. С января по сентябрь 2023 года в ФССП находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К концу года общая сумма долгов, подлежащая взысканию с граждан, увеличилась до 2,9 трлн рублей - показатель за год вырос на 200 млрд рублей. За аналогичный период 2022 года (в сравнении с 2021 годом) сумма увеличилась на 100 млрд рублей, до 2,6 трлн рублей, следует из данных ФССП.

Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. Низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность затрудняет принудительное погашение займов. Наличие в отношении одного должника нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед финорганизациями, но и жилищно-коммунальными хозяйствами, а также первоочередных социально значимых сборов в виде алиментов и других платежей влияет на показатели, пояснили в ФССП.

В "Уральском банке реконструкции и развития" газете сообщили, что динамика просроченных долгов за последние 1,5 года остается стабильной, резких изменений нет. В банке также подчеркнули, что рост числа должников обычно связан с кризисными ситуациями. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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