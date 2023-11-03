Посол РФ сообщил, что Москва поставит в ЦАР муку на безвозмездной основе

Техническая сторона поставок прорабатывается, добавил Александр Бикантов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия поставит в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) гуманитарную помощь в виде пшеничной муки на безвозмездной основе, техническая сторона поставок находится в проработке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"С российской стороны было принято решение на безвозмездной основе поставить ЦАР гуманитарную помощь в виде пшеничной муки. В настоящее время прорабатывается техническая сторона поставок", - сказал он, отвечая на вопрос о планах РФ по оказанию гуманитарной помощи ЦАР и сроках поставок зерна в республику.

"Ведется поиск решений ряда логистических сложностей с учетом особенностей географического положения ЦАР", - добавил дипломат.

Бикантов также обратил внимание на то, что с апреля 2023 года границу с Центрально-Африканской Республикой "официально пересекли свыше 60 тысяч суданских беженцев". "В реальности эта цифра гораздо выше. Лагери для беженцев расположены в беднейших районах ЦАР, усугубляя и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране", - констатировал посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил о том, что российская сторона готова на безвозмездной основе в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки, среди которых Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская Республика, Эритрея.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.