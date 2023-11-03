В Японии отзовут около 600 тыс. авто из-за неисправности топливных насосов Denso

Как сообщает газета Nikkei, проблемы с ними возникают еще с 2020 года

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Японские автопроизводители отзовут порядка 600 тыс. транспортных средств из-за неисправности установленных в них топливных насосов корпорации Denso. Об этом сообщила газета Nikkei.

Так, об отзыве 328 тыс. автомобилей объявил концерн Toyota Motor, еще 269 тыс. транспортных средств отзовет его дочерняя компания Daihatsu.

По данным газеты, проблемы в устройстве топливных насосов Denso обнаруживаются с 2020 года. За этот период производители отозвали для ремонта около 2,6 млн автомобилей.