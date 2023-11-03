Экотехнопарк в Северске будет перерабатывать опасные отходы в сырье для промышленности

Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экотехнопарк "Западная Сибирь", который с 2022 года строится в городе Северске Томской области, в процессе переработки опасных промышленных отходов будет производить материалы, используемые в качестве компонентов технологических растворов и электролитов, антигололедных реагентов, добавок в полимеры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Русатом гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом").

В результате переработки опасных промышленных отходов на выходе будет получаться техническая соль, технический хлористый аммоний, медь металлическая катодная, изолирующий материал на основе шлаков и другая продукция. Она будет поступать на российский рынок.

"Вышеперечисленные материалы имеют возможность применения в отдельных отраслях химической промышленности в качестве компонентов технологических растворов и электролитов, антигололедных реагентов, сырья для получения гипохлорита натрия, для глушения нефтескважин, пигментов, добавок в полимеры, в сырье для металлургии и так далее", - сообщили в компании.

Экотехнопарк мощностью 50 тыс. тонн в год будет перерабатывать отходы первого и второго класса, то есть особо опасные. Это кислотно-щелочные, хромсодержащие, циансодержащие, медно-аммиачные, а также отходы, содержащие органические компоненты. Производственно-технический комплекс будет принимать на переработку отходы предприятий Томской области и других регионов.

Строительство экотехнопарка в Северске началось в сентябре 2022 года с подготовительных работ. Ввести объект в эксплуатацию, по данным "Русатом гринвэй", планируется в декабре 2024 года. Предприятие создаст почти 500 рабочих мест.

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре создаются на базе бывших предприятий по уничтожению химического оружия: в Саратовской области - "Михайловский", в Кировской области - "Мирный" (на базе Марадыковского арсенала), в Курганской области - "Щучье" и в Удмуртии - "Камбарка". Еще три строятся с нуля: "Восток" в Иркутской области, "Центр" в Нижегородской область и "Западная Сибирь" в Томской.