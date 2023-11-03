Инвестор считает, что новые санкции США не окажут сильного эффекта на банки РФ

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак подчеркнул, что подпавшие под рестрикции финансовые организации "не вовлечены существенным образом в экспортно-импортные операции"

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новые санкции, которые Соединенные Штаты ввели против нескольких российских банков, не дадут какого-либо заметного эффекта. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Дальнейшее ограничение возможностей российских банков, безусловно, негативным образом влияет на возможности их корпоративных клиентов. Однако эти банки не вовлечены существенным образом в экспортно-импортные операции, поэтому сильного экономического эффекта от этих новых ограничений не предвидится", - сказал он.

Инвестор указал, что включенные в новый пакет санкций банки "потеряют доступ к платежам через систему SWIFT, а также не смогут взаимодействовать с клиринговыми банками, сопровождающими платежи в долларах и евро". "Что касается внутренних платежей, а также расчетов с использованием валют дружественных стран, то изменений не произойдет. Скорее всего, эти банки усилят взаиморасчеты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ", - отметил он.

Что касается ограничительных мер США в отношении ПАО "СПБ Биржа", то они не создадут проблем для российских инвесторов в торговле иностранными бумагами "в силу того, что российский фондовый рынок сейчас предлагает довольно большой выбор торгуемых финансовых инструментов, в том числе допуск к площадкам Китая и других стран БРИКС, IPO российских компаний", уверен Шостак.