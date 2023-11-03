3 ноября, 03:51

Глава МЭА заявил, что цена на нефть может превысить $100

Фатих Бирол подчеркнул, что члены агентства следят за ситуацией на рынке и в случае обострения ситуации выбросят на рынок нефть из стратегических запасов

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть может выйти на уровень трехзначного числа. Он высказал такое мнение в интервью японской газете Asahi.

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"Если ближневосточные страны - производители нефти напрямую окажутся вовлечены в конфликт, - сказал глава МЭА, - то цены на нефть вполне могут оказаться на уровне трехзначного числа. Но мы следим за ситуацией на рынке, есть готовность к действиям в случае необходимости". Глава МЭА указал при этом на то, что члены этой структуры при обострении ситуации выбросят на рынок нефть из своих стратегических запасов для снижения цен.

Международное энергетическое агентство объединяет ведущие страны - потребители нефти. От членов МЭА требуют иметь ее запасы, равные потребностям на 90 дней.

Бирол указал также, что входящие в эту структуру страны за последние десятилетия понизили свою зависимость от поставок с Ближнего Востока. Определенную роль, по его словам, имеют также распространение АЭС и рост использования возобновляемых источников энергии. 

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