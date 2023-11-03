Новак усомнился в объективности прогноза роста цены на нефть до $150 за баррель

По словам вице-премьера, не стоит воспринимать это серьезно

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак считает, что прогнозы о возможности резкого роста цены на нефть, в том числе до $150 за баррель, не стоит воспринимать серьезно. Об этом он сказал журналистам.

"Это все пальцем в потолок", - заметил он.

Ранее главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако сообщал The New York Times, что потери мировой экономики могут составить $2 трлн в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. По словам эксперта, при "наихудшем сценарии расширения военных действий" на Ближнем Востоке может начаться умеренная рецессия, а цены на нефть, вероятно, вырастут до $150 за баррель.