Кабмин не видит необходимости в резких действиях на рынке топлива

По словам вице-премьера Александра Новака, такие меры, как запрет экспорта авиатоплива пока не нужны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю. Такие меры, как запрет экспорта авиатоплива (фракции которого используются в производстве зимнего дизеля) пока не нужны, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Мы считаем, что нет необходимости в настоящее время предпринимать какие-либо резкие решения", - заметил он.

По его словам, кабмин при этом рассматривает ряд мер, в том числе и запрет экспорта керосина. "Все меры, которые могут быть, рассматриваем", - ответил он на вопрос рассматривает ли кабмин возможность запрета экспорта авиакеросина.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство не планирует в настоящий момент запрещать экспорт керосина, хоть этот вопрос и поднимался на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками.

Собеседники агентства отмечали, что вице-премьер и Минэнерго сообщили на совещании, что такая мера в настоящий момент не требуется. Сама идея запрета экспорта керосина связана с опасениями дефицита зимнего дизельного топлива, которое производится с добавлением керосиновой фракции.

Правительство уже рекомендовало нефтяникам превентивно нарастить его производство, до наступления холодов. При этом в СМИ ранее появилась информация, что Новак поручил изучить возможный запрет экспорта керосина для обеспечения рынка РФ зимним дизельным топливом.