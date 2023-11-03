В России продажи новых легковых машин в октябре выросли в 2,6 раза

Они составили 112,2 тыс. штук

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года увеличились в 2,6 раза по сравнению с октябрем прошлого года и составили 112,2 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС) и с учетом собственной сегментации.

"В октябре нынешнего года в нашей стране было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года", - отмечается в сообщении.

Всего за январь - октябрь текущего года в РФ продано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60,1% больше, чем годом ранее.

Лидеры продаж

Первое место в рейтинге по продажам в октябре 2023 года занял "Автоваз", на долю которого, по данным агентства, пришлось чуть более 30% российского рынка (год назад показатель был на уровне 40%). По итогам отчетного месяца в количественном выражении продажи бренда составили 34,5 тыс. авто, что в два раза больше, чем годом ранее. Всего за 10 месяцев текущего года продано 260,1 тыс. машин (+94,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Следом в рейтинге идет китайская марка Haval, продажи которой в октябре выросли в три раза, до 12,8 тыс. авто, а за 10 месяцев этого года - в 3,2 раза, до 82 тыс.

Тройку лидеров замыкает бренд Chery, увеличивший продажи в октябре в 2,8 раза, до 10,9 тыс. единиц. Всего в январе - октябре продано 94,3 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,6 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

В топ-5 брендов по продажам в октябре также вошли Geely (10,4 тыс. штук) и Changan (6,4 тыс. штук).