Оверчук заявил, что санкции стали мощным толчком для развития российской экономики

Как отметил вице-премьер, Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Санкции западных стран стали мощным толчком для развития российской экономики, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

"Санкции стали мощным толчком для развития российской экономики", - сказал он.

По словам вице-премьера, Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность. При этом, по его словам, порядка 90% торговли между странами ЕАЭС ведется в национальных валютах.

Оверчук напомнил, что Россия стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям.

"По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание. В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться", - добавил он.

Оверчук также отметил, что, вероятно, "самой большой загадкой XXI века останется вопрос, почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям".