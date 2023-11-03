СМИ: индийские огранщики алмазов сокращают кредитные заимствования на фоне падения спроса

Как сообщила газета The Economic Times, они решили сосредоточиться на распродаже имеющихся запасов драгоценных камней

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Индийские компании, занимающиеся огранкой алмазов, сокращают кредитные заимствования и сосредоточиваются на распродаже имеющихся запасов драгоценных камней из-за низкого спроса на них на глобальном рынке. Об этом сообщила газета The Economic Times.

По ее данным, в текущем финансовом году (закончится 31 марта 2024 года) индийские огранщики сократят объемы банковских займов на треть - с $6 млрд годом ранее до $4 млрд. Компании фокусируются на распродаже имеющихся запасов бриллиантов вместо их наращивания, что требовало бы активного финансирования.

"Мы проинформировали банки, что мы действуем с осторожностью, не создавая новых запасов, на фоне снижения спроса в США и Китае", - цитирует издание вице-президента Индийского совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий Кирита Бхансали.

По данным газеты, если ранее стандартное время хранения бриллиантов в запасе составляло до двух с половиной месяцев, теперь оно увеличилось почти в два раза. На этом фоне огранщики приостановили импорт алмазов до 15 декабря. Компании считают, что ключевыми для индустрии будут следующие четыре месяца, когда во многих странах отмечаются национальные праздники, подстегивающие спрос на драгоценности.

Ранее глава индийской аналитической компании Crisil Рахул Гух спрогнозировал, что доходы индийской отрасли обработки алмазов в 2023-2024 финансовом году упадут на 30-35%, до $14-15 млрд из-за низкого спроса в США, Евросоюзе и Китае.

Помимо низкого спроса, индийские компании также сталкиваются с проблемой санкций против российской добывающей отрасли. В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов, а также алмазов, ограненных в РФ. Кроме того, страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года. G7 работает над созданием механизма отслеживания происхождения алмазов по их химическому составу, что позволит определять алмазы, добытые в России, и ограничивать их импорт по этому признаку, даже если их огранка производилась в других странах, например в Индии.