Эксперт заявил, что Япония находится в тяжелой ситуации из-за санкций в отношении России

Профессор Университета общественных работ и наук Тохоку Тамаи Масатака отметил, что из-за веденных ограничений "одна часть японского автомобильного рынка была потеряна"

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Япония сейчас находится в сложном положении из-за санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на Украине. Такое мнение в статье для газеты Nikkei Asia выразил профессор Университета общественных работ и наук Тохоку Тамаи Масатака.

"Япония находится в тяжелой ситуации. Для Японии разработка ресурсов - одна из главных энергетических проблем. Для бедной на ресурсы Японии необходимо эти проблемы решать", - отметил он. Профессор также напомнил, что из-за введенных в отношении РФ санкций японская автомобильная промышленность была вынуждена приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка. "Одна часть японского автомобильного рынка была потеряна. С другой стороны - это также дало возможность выйти на российский рынок тем странам, которые не присоединялись к санкциям", - добавил он.

Тамаи Масатака отдельно подчеркнул, что Япония находится в сложной ситуации из-за того, что, с одной стороны, пытается защищать свои национальные интересы, а с другой - вынуждена вводить экономические санкции в отношении России, чтобы продемонстрировать, что "является мирным государством, выступающим против агрессии".

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и 100 организаций из России. Были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.