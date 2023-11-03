МСП новых регионов получили кредитно-гарантийную поддержку на 1,1 млрд рублей

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, поддержка малого и среднего бизнеса способствует "повышению доступности самых необходимых товаров и услуг для людей"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в новых российских регионах получил кредитно-гарантийную поддержку от МСП Банка на сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"Получателями поддержки являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Например, одним из первых кредит получил самозанятый из Донецкой Народной Республики, который является консультантом в области компьютерных технологий. В Луганской Народной Республике экспресс-кредит МСП Банка получила компания, занимающаяся установкой кондиционеров", - отметили в корпорации. Там добавили, что среди получателей финансовой поддержки на льготных условиях также компании, осуществляющие перевозки, специалисты из сферы финансового аудита.

Для восстановления объектов городской инфраструктуры новых территорий активно используют банковские гарантии МСП Банка. Благодаря этому финансовому инструменту в регионе строят и восстанавливают жилые дома и школы.

"Поддержка малого и среднего бизнеса является необходимым условием для восстановления обычной жизни и повышения доступности самых необходимых товаров и услуг для людей. При этом важен комплексный подход. На платформе МСП.РФ мы создали специальный раздел и собрали всю необходимую информацию и сервисы для бизнеса четырех субъектов РФ", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В корпорации напомнили, что МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.