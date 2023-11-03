Индекс PMI в сфере услуг РФ в октябре снизился до 53,6 пункта

Согласно исследованию S&P Global, заметно выросли производственные затраты и расходы на выпуск продукции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ снизился в октябре 2023 года до 53,6 пункта против 55,4 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Последние данные свидетельствуют о значительном росте объема производства в секторе услуг. Последнее повышение продлило текущую последовательность роста до девяти месяцев, хотя темпы роста замедлились до самых низких с февраля. Увеличение объемов производства, как правило, объясняется высоким спросом со стороны клиентов и очередным ежемесячным ростом числа новых заказов", - говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что инфляционное давление оставалось на исторически высоком уровне, заметно выросли производственные затраты и расходы на выпуск продукции.