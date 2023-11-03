В Москве сеть зоомагазинов ускорила онлайн-продажи благодаря нацпроекту

В результате интернет-магазин сократил время обработки и сборки одного заказа на 66% и увеличил количество обработанных заказов на одного сотрудника в смену на 32%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Управляющая сетью магазинов товаров для домашних животных компания в Москве ускорила онлайн-продажи благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "Пет Ритейл", управляющая сетью магазинов товаров для домашних животных "Бетховен", увеличила скорость сборки заказов для интернет-магазина на 66% благодаря нацпроекту "Производительность труда". Сейчас компания может обработать заявку и собрать заказ за 118 минут вместо 351 минуты", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в течение шести месяцев компания с помощью экспертов Регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс работы интернет-магазина, который обеспечивает около трети в общей выручке зоосети. В частности, разработали план-схему перемещений сотрудников при сборке заказов, откорректировали распределение товаров по ячейкам в зоне комплектования, а также устранили технические ошибки в работе сайта, что снизило количество отмененных заказов. Кроме этого, ускорили адаптацию новых работников благодаря программе наставничества, что позволило улучшить работу кол-центра.

В результате внедрения инструментов бережливого производства интернет-магазин смог сократить время обработки и сборки одного заказа на 66% - с 351 до 118 минут и увеличить количество обработанных заказов на одного сотрудника в смену на 32% - с 31 до 41. Число отмененных заявок снизилось на 33% - с 323 до 218. Кроме этого, 14 сотрудников компании обучены методикам бережливого производства. Подготовлены и сертифицированы два внутренних тренера, которые будут переносить наработанные практики на все процессы в компании.

"Сеть магазинов работает на столичном рынке с 1993 года <...>. Сеть насчитывает более 80 магазинов в Москве и Московской области, которые предлагают более 17 тыс. наименований товаров для ухода за домашними животными. Интернет-магазин сети - один из крупнейших в своем сегменте с более 25 тыс. посещений в день", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.