3 ноября, 06:14,
обновлено 3 ноября, 06:37
Санкции в отношении России

МИД РФ заявил, что потери ЕС от санкций против России составляют около $1,5 трлн

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Замглавы ведомства Александр Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между РФ и Евросоюзом составлял $417 млрд

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка $1,5 трлн. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

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"Общие потери Европейского союза - это самые скромные подсчеты - от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн", - сказал он.

Грушко также напомнил, что в 2013 году объем торговли между РФ и Евросоюзом составлял $417 млрд. "Если мы посмотрим на динамику роста этой торговли, то в этом году он мог бы составить примерно €700 млрд, - добавил он. - В 2022 году после введения санкций это было примерно 200 млрд, за первые шесть месяцев 2023 года - это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 [млрд]".

В следующем году, как считает замглавы МИД, товарооборот между Россией и ЕС может снизиться до €50 млрд. "Потом эта цифра может стремиться и к нулю", - отметил Грушко. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииГрушко, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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