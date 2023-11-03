МИД РФ заявил, что потери ЕС от санкций против России составляют около $1,5 трлн

Замглавы ведомства Александр Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между РФ и Евросоюзом составлял $417 млрд

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка $1,5 трлн. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Общие потери Европейского союза - это самые скромные подсчеты - от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн", - сказал он.

Грушко также напомнил, что в 2013 году объем торговли между РФ и Евросоюзом составлял $417 млрд. "Если мы посмотрим на динамику роста этой торговли, то в этом году он мог бы составить примерно €700 млрд, - добавил он. - В 2022 году после введения санкций это было примерно 200 млрд, за первые шесть месяцев 2023 года - это 46 млрд, то есть к концу года будет меньше 100 [млрд]".

В следующем году, как считает замглавы МИД, товарооборот между Россией и ЕС может снизиться до €50 млрд. "Потом эта цифра может стремиться и к нулю", - отметил Грушко.