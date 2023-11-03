Путин поприветствовал участников и гостей Веронского Евразийского экономического форума

По словам президента, Россия открыта для сотрудничества в модернизации промышленности, АПК и инфраструктуры

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия открыта для конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными партнерами в сфере внедрения новых технологий, направленных на модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума, проходящего в Самарканде.

"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, - указывается в послании президента, опубликованном на сайте Кремля. - Хотел бы подтвердить, что на всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами".

Путин отметил, что за минувшие годы Веронский Евразийский экономический форум снискал высокий международный авторитет. "Регулярные встречи с участием государственных деятелей, бизнесменов, авторитетных ученых и экспертов позволяют обстоятельно обсуждать самые разнообразные вопросы, связанные с экономическими реалиями евразийского пространства", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин пожелал участникам и гостям мероприятия интересных и плодотворных дискуссий, а также профессиональных успехов и всего самого доброго

Веронский евразийский экономический форум с 2007 года проходил в Италии. В 2022 году страной проведения этого мероприятия был Азербайджан.