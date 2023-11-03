В Казахстане не намерены форсировать вопрос выбора поставщика технологий по АЭС

Конкретных сроков по выбору партнера по строительству АЭС не называется

АЛМА-АТА, 3 ноября. /ТАСС/. Вопрос строительства АЭС в Казахстане, выбора поставщика технологий не будет форсироваться в республике, для властей важно вначале провести консультации с обществом. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос ТАСС, когда власти республики определятся с выбором партнера по строительству АЭС.

"Форсировании процесса в данном случае нецелесообразно, потому что главное, что сейчас нужно сделать, - разъяснить казахстанцам, как важна для нас атомная энергетика. Какие она дает возможности в плане развития рабочих мест для строительной индустрии, для инженерии", - сказал Саткалиев на пресс-конференции, воздержавшись назвать какие-либо сроки.

19 октября, генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин сообщил, что выбор партнера по строительству первой в Казахстане АЭС, возможно, состоится к концу года.

В пятницу стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии, работавшие в октябре в Казахстане, оценили как пригодную для строительства АЭС площадку, расположенную на территории села Улькен на юге страны.

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.