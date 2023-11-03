ФАС сообщила о возможном уменьшении платежа энергорынка за снижение тарифов в ДФО на 12,4%

Окончательное решение примет правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Оптовый энергорынок, в который входит европейская часть России, Урал и Сибирь, может заплатить 31,025 млрд рублей за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2024 году, что на 12,4% ниже показателя за 2023 год, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что базовый тариф для коммерческих потребителей Дальнего Востока на высоком и среднем уровнях напряжения установят на уровне 6,83 рубля за 1 кВт⋅ч (+8,9% год к году), а для потребителей на низком напряжении - 8,06 рубля (+9,1%). Окончательное решение о размере платежа примет правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.

О "дальневосточной надбавке"

С 2017 года на Дальнем Востоке действует механизм выравнивания энерготарифов для промышленных потребителей электроэнергии. "Дальневосточная надбавка" к ценам в европейской, уральской, сибирской частях России субсидирует сниженный тариф в субъектах ДФО, в том числе в Якутии, на Камчатке, Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях. К 2028 году энерготарифы на Дальнем Востоке должны быть постепенно доведены до экономически обоснованного уровня.

В ФАС сообщили, что снижение надбавки в 2024 году связано с реализацией положений закона, который предусматривает поэтапное сокращение разницы между тарифами на электроэнергию и базовыми уровнями тарифов для бюджетных потребителей, организаций ЖКХ, предприятий ТЭК и отрасли драгметаллов и драгкамней.

"ФАС России отмечает, что изменения позволят сохранить баланс интересов разных категорий потребителей. При этом механизм не повлияет на изменение тарифов для населения", - подчеркнули в ведомстве.

"Коммерсантъ" отмечает, что в 2017-2022 годах оптовый рынок заплатил за сокращение цен на Дальнем Востоке около 200 млрд рублей. Предполагалось, что надбавки будут постепенно сокращаться к 2028 году для бюджетных организаций, отраслей ЖКХ и ТЭК, а также для компаний, добывающих драгоценные металлы и камни в ДФО. В 2022 году субсидия снизилась на 12%, до 33,6 млрд рублей, однако в 2023 году она снова увеличилась на 5,7%, до 35,5 млрд рублей.

При этом в 2023 году были внесены поправки, согласно которым субсидия до 2028 года не будет снижаться для компаний, которые до 2021 года подключились к сетям низкого напряжения и начали добывать драгоценные металлы и камни на Дальнем Востоке.

В ФАС сообщили, что под данную категорию потребителей в ДФО попадает только республика Саха (Якутия). "По предварительным оценкам ФАС России надбавка не будет превышать 1 млрд рублей", - уточнили в ведомстве.