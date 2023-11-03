Собянин: Москва выделит дополнительные средства на льготное кредитование МСП

По словам мэра столицы, воспользоваться льготами могут предприниматели, чья деятельность связана с IT, инновациями, экспортом, креативными индустриями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют выделить дополнительные средства на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Выделим дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Это одна из самых востребованных мер поддержки", - написал Собянин.

По его словам, воспользоваться ею могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, такими как обрабатывающее производство, IT, инновации, экспорт, креативные индустрии, социальное предпринимательство.

Максимальный размер кредита составит 30 млн рублей, ставка будет на уровне 12,5% годовых, а срок субсидии - 1 год. При этом оформить льготный кредит на сумму до 5 млн рублей, не требующую залога, можно будет онлайн, добавил мэр.

Как отмечается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, с момента запуска программы в 2020 году привлечь заемное финансирование по льготным ставкам смогли более 30 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря программе ежегодный рост выручки предпринимателей, получивших льготные кредиты, превышает 20%, а увеличение налоговых поступлений в городской бюджет составляет более 25%.