РНКБ запустил денежные переводы в несколько стран

Речь идет о Китае, Армении, Белоруссии и Таджикистане

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил трансграничные переводы в Китай, Армению, Белоруссию и Таджикистан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц. Желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай, Армения, Беларусь и Таджикистан, - отметили в пресс-службе. - Переводы можно осуществить в операционных офисах РНКБ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие цель валютного перевода".

В банке уточнили, что зачисления на счет получателя возможны в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони.

"Для нас это новое направление, которое мы планируем активно развивать, в том числе внедрять новые форматы проведения платежей в будущем. Также со временем география трансграничных переводов будет расширяться", - прокомментировал через пресс-службу запуск трансграничных переводов зампред правления банка Николай Билан.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 113 тыс. корпоративных клиентов.