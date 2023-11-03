Японский производитель сигарет JTI решил продолжить бизнес в России

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков отметил, что компания не будет выводить на отечественный рынок устройства для нагревания табака нового поколения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco International (JTI) приняла решение продолжить свой бизнес в России. Об этом рассказал журналистам директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков.

"После событий двухлетней давности, наша компания приняла решение продолжить свой бизнес в России для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли", - сказал Глушков.

При этом он отметил, что компания не будет выводить на отечественный рынок устройства для нагревания табака нового поколения.

В России работает четыре фабрики JTI, в подразделении JTI Россия заняты около 4 тыс. сотрудников, включая производственную часть и менеджмент. В РФ корпорация продает такие марки сигарет, как Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, "Русский стиль". 10 марта 2022 года JTI объявила, что приостанавливает новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.