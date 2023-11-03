Основным фактором роста поступлений стало увеличение фонда начисленной заработной платы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Платежи по НДФЛ в бюджет Москвы превысили 1,1 трлн рублей за январь - сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по НДФЛ выросли на 7,8%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.

"За девять месяцев 2023 года платежи по налогу на доходы физических лиц в столичный бюджет составили 1 трлн 181,6 млрд рублей. НДФЛ на протяжении последних лет остается главным доходным источником московского бюджета, на 1 октября его доля в доходах достигла 39%", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Отмечается, что в сопоставимых условиях по сравнению с январем - сентябрем 2022 года платежи по НДФЛ выросли на 7,8%, или на 85,7 млрд рублей. Основным фактором роста поступлений стало увеличение фонда начисленной заработной платы. За январь - июль 2023 года оно составило 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с повышением в Москве на 2,3% за семь месяцев 2023 года среднесписочной численности работников, которая достигла 5,45 млн человек.

Также за семь месяцев текущего года отмечен рост размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в столице на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Анализ динамики поступлений по НДФЛ по итогам января - сентября 2023 года показывает увеличение платежей в бюджет практически по всем отраслям экономики города.

"Традиционно высокие темпы роста поступлений у сектора информационных технологий и связи. Московские IT-компании продолжают интенсивно инвестировать в сотрудников: повышать уровень заработной платы и увеличивать количество рабочих мест, стремясь удовлетворить растущий спрос на российские информационные технологии и программное обеспечение со стороны отечественной экономики. По данным Мосстата, уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в отрасли за семь месяцев вырос на 6,4%, а среднесписочная численность работников в отрасли - на 12,2%", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что на 14,3% выросли платежи по НДФЛ от организаций транспортной сферы. По итогам девяти месяцев текущего года этот показатель достиг 46,6 млрд рублей. Этому способствовало увеличение в Москве уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в отрасли "транспортировка и хранение" на 6,2% за семь месяцев 2023 года. Столица остается крупнейшим транспортно-логистическим хабом в стране.