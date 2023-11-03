Экс-советник Белого дома: в XXI веке БРИКС+ может стать влиятельнее, чем западные группы

Джо Салливан отметил, что организация способна поменять баланс сил в мировой торговле из-за географического расположения ее участников

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) после вступления новых стран может в текущем столетии стать более влиятельным в мировой экономике, чем западные объединения. Такое мнение высказал бывший советник по вопросам экономики при Белом доме Джо Салливан в аналитической колонке для журнала Foreign Policy.

"В XXI веке незападные экономические блоки, такие как БРИКС+, могут стать более влиятельными, чем западные организации. <...> Если ОПЕК играл важную роль в XX веке, то БРИКС+ будет еще более мощным в XXI веке", - указал автор материала.

Он отметил, что Россия, Китай и Бразилия долгое время выступали в качестве основных поставщиков металлов и редкоземельных элементов, с присоединением же к блоку Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ позиции БРИКС+ на сырьевом рынке улучшатся, поскольку эти страны - одни из крупнейших экспортеров полезных ископаемых.

Помимо этого, по мнению Салливана, участие Египта, Эфиопии и Саудовской Аравии в БРИКС+ может существенно изменить расстановку сил в мировой торговле в целом, поскольку эти страны огибают Суэцкий канал, который выступает "ключевой артерией международной экономики". Как отметил эксперт, через канал проходит около 12% мировой торговли. Также после присоединения новых членов к БРИКС повысится роль Красного моря в деятельности объединения, а вступление Эфиопии обеспечит для БРИКС позиции в Восточноафриканском регионе.

Как указал автор, есть сомнения, что Китай и Индия смогут эффективно сотрудничать в рамках БРИКС+. Но, по его мнению, если когда-то Иран и Ирак смогли договориться об энергетической политике в рамках ОПЕК, то это под силу и Пекину с Нью-Дели.

"Более сбалансированная экономика БРИКС +, вероятно, послужит тому, что оно будет отражать общие интересы всех стран, а не только Китая", - подчеркнул автор.

Обозреватель отдельно отметил роль объединения в дедолларизации мировой торговли.

"Слухи о гибели доллара как мировой резервной валюты, возможно, были преувеличены в преддверии августовского саммита [БРИКС]. Однако на этот раз слухи о его гибели могут оказаться не преувеличенными", - указал он. При этом, по мнению Салливана, странам БРИКС+ даже необязательно разрабатывать сложные технические условия для создания общей валюты. Как указал автор, достаточно организовать торговлю между государствами в национальных валютах. В таком случае роль доллара может стать сравнима с ролью британского фунта в XIX веке.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия должны войти в его состав 1 января 2024 года.