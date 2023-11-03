Экспорт ФРГ в РФ снизился на 11,2% в сентябре

Импорт из России в Германию увеличился на 7,5%

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Германия сократила экспорт своей продукции в Россию в сентябре 2023 года на 11,2% по сравнению с августом, до €0,6 млрд. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"Экспорт в РФ с учетом календарной и сезонной корректировки снизился в сентябре 2023 года по сравнению с августом на 11,2%, до €0,6 млрд", - отметили в ведомстве. По сравнению с сентябрем 2022 года, когда экспорт в Россию резко сократился в результате конфликта на Украине, он упал на 41,7%. Импорт из России в ФРГ, как указали в статистическом ведомстве, увеличился на 7,5%, до €0,2 млрд в сентябре 2023 года по сравнению с августом. По сравнению с сентябрем 2022 года импорт сократился на 89,4%.

В целом, с учетом календарной и сезонной корректировки, в сентябре 2023 года объем германского экспорта составил €126,5 млрд, импорта в ФРГ - €110 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в сентябре снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 1,7%. По сравнению с сентябрем 2022 года экспорт снизился на 7,5%, а импорт - на 16,6%.

Баланс внешней торговли Германии закрылся в сентябре 2023 года с профицитом в размере €16,5 млрд.