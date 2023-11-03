В России создали биопрепарат для выращивания сои с высоким содержанием бактерий

Инокулянт, способствующий здоровому росту сельскохозяйственной культуры, содержит в 100 раз больше полезных микроорганизмов, чем импортные аналоги, рассказали в Воронежском государственном институте инженерных технологий

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного института инженерных технологий (ВГУИТ) создали биопрепарат для сои, который вдвое дешевле импортных аналогов и содержит в 100 раз больше живых микроорганизмов, способствующих росту этой сельскохозяйственной культуры. Об этом рассказал ТАСС профессор кафедры биохимии и биотехнологии ВГУИТ Дмитрий Черенков.

"Инокулянты (биопрепараты с живыми культурами полезных для растений микроорганизмов - прим. ТАСС) для семян сои у нас в основном изготавливает международная компания. <...> И мы создали аналог - двухкомпонентный инокулянт сои, в котором используется суперабсорбирующий полимер, сохраняющий длительное время жизнеспособность бактерий на семенах и препятствующий их слипанию при обработке. Здесь мы не только импортозаместили, но и превзошли по качественным показателям, <...> наш инокулянт практически вдвое дешевле, позволяет на 30% дольше хранить обработанные семена, а концентрация живых микроорганизмов в нем превышает концентрацию импортных приблизительно в 100 раз", - сказал он.

Черенков добавил, что работа над созданием этого биопродукта велась учеными ВГУИТ около пяти лет, их поддержал Фонд содействия инновациям грантом 4 млн рублей. По словам ученого, учитывая тяжелую политическую ситуацию, импортные поставки биопрепарата сои могут прекратиться в любой момент, но российские аграрии смогут воспользоваться отечественной разработкой. По его словам, в России растет потребление соевых продуктов, на рынке наблюдается их дефицит, поэтому производители увеличивают площади посевов сои.

Черенков уточнил, что сегодня без инокулянта соя практически не высевается, потому что микробиологические компоненты, азотфиксирующие бактерии, увеличивают образование на корнях культуры клубеньков, повышающих ее способность усваивать азот. "То есть снижается потребность в азотных удобрениях, возрастает урожайность, увеличивается содержание белка в плодах сои. Инокулянты помогают растениям образовать симбиоз с азотфиксирующими организмами, по сути, это суспензия, которая наносится на семена перед посевом. Но микроорганизмы достаточно чувствительны к условиям хранения, то есть требуется защитный компонент инокулянта - экстендер, и мы разработали его на основе суперабсорбирующего полимера, который удерживает влагу, компоненты питательной среды и позволяет хранить длительное время обработанные инокулянтом семена", - объяснил ученый.

Воронежский государственный университет инженерных технологий основан в 1930 году как институт пищевой промышленности. В настоящее время это один из крупнейших научно-образовательных центров Черноземья, входит в число ведущих вузов России по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой и химической промышленности, в нем на девяти факультетах обучаются более 8 тыс. студентов.