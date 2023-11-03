Соглашение о правилах обращения органики в рамках ЕАЭС могут подписать в 2024 году

Директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян сообщил о получении окончательных позиций в результате внутригосударственных процедур

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Международное соглашение об общих правилах обращения органической продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть подписано во втором квартале 2024 года. Об этом заявил журналистам директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Мы буквально вчера получили окончательные позиции в результате внутригосударственных процедур (ВГП). Если мы согласуем их на нашей площадке в этом году, то, думаю, в первом квартале следующего года у нас уже будут внутригосударственные процедуры, а после ВГП, я думаю, что во втором квартале мы уже подпишем международное соглашение об общих правилах органики", - сказал Арутюнян в ответ на вопрос, когда начнут действовать правила свободного обращения органики в рамках ЕАЭС.

"Этому, конечно же еще должен последовать общий стандарт. У нас отдельно создана площадка, не в рамках ЕАЭС, но мы на ней так же участвуем для того, чтобы определить также общий стандарт. Исходя из того, что мы заинтересованы, чтобы наша органическая продукция в дальнейшем также была признана со стороны других стран, наши правовые факты, можно сказать, подготовлены исходя из общей международной практики", - добавил он.

Ранее в сообщении Роскачества со ссылкой на слова его руководителя Максима Протасова на круглом столе Евразийской экономической комиссии, посвященном формированию единого рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, сообщалось, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия до конца 2022 года подпишут соглашение о создании общего рынка органики.

Тогда уточнялось, что создание общего рынка органики странами ЕАЭС сделает органическую продукцию более доступной для россиян и граждан стран союза.