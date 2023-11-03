Михельсон: мировой объем рынка СПГ к 2030 году достигнет 750-800 млрд куб. м

В то же время потребление сжиженного природного газа составит около 190 млрд куб м., отметил глава "Новатэка"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Мировой объем рынка СПГ к 2030 году достигнет 750-800 млрд куб м., потребление СПГ составит около 190 млрд, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

"В силу своих экологических характеристик и развитой инфраструктуры, потребления, к 2030 году объем рынка СПГ, мы считаем, достигает 750-800 млрд куб. м", - сказал он.

Михельсон отметил, что к 2030 году потребление СПГ прибавит еще порядка 30 млрд куб. м, и составит около 190 млрд куб. м.