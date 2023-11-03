Михельсон прокомментировал санкции США против "Арктик СПГ" - 2

Глава "Новатэка" назвал их оценкой профессионализма компании

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" являются оценкой профессионализма "Новатэка". Об этом заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском евразийском экономическом форуме.

"В двух словах: то, что против нас ввели санкции, - это оценка нашего профессионализма", - сказал он.

Михельсон пошутил, что считает виноватым в санкциях 2022 год, когда в мире были высокие цены на СПГ. "Понравилось $30-35 [за 1 млн BTU - British Thermal Unit, британская тепловая единица]. Хотелось бы, чтобы осталось. Чем меньше проектов будет, тем выше будут цены", - добавил глава "Новатэка".

Накануне Минфин США включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ - 2", реализующее проект строительства завода по сжижению природного газа.

Министерство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".

Компании принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов проекта "Арктик СПГ - 2" сроком до 2120 года. Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%) и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec) (10%). Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год.