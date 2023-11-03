"Эконива" за девять месяцев увеличила производство молочной продукции на 77%

В компании отметили, что за три квартала произвели 199,8 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Эконива" в январе - сентябре 2023 года нарастил производство готовой молочной продукции на 77% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, до 199,8 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"За три квартала 2023 г. перерабатывающие предприятия "Эконивы" произвели 199 800 тонн готовой молочной продукции, на 77% превысив результат аналогичного периода прошлого года (январь - сентябрь 2022 года: 112 800 тонн). Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 74% год к году, до 189 400 тонн, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, - на 59%, до 4 600 тонн, сыров - почти в семь раз, достигнув 5 800 тонн", - отмечается в сообщении.

Компания также отмечает, что в течение девяти месяцев 2023 года общее поголовье в среднем насчитывало 234 900 голов крупного рогатого скота, из которых более 112 400 - фуражное стадо.

Также на предприятиях "Эконивы" ведется активная заготовка кормов. Под кормовые культуры отведено около 190 000 га (в 2022 году 176 000 га). "Ожидается, что в 2023 году валовой урожай в хозяйствах "Эконивы" превысит 2,16 млн тонн в зачетном весе, включая корма в сухом веществе без учета соломы", - отмечается в сообщении компании.

О компании

"Эконива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Сельхозпредприятия компании работают в 13 регионах - Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

Всего в ассортименте компании на данный момент 94 товарные позиции. Молочная продукция под брендом "Эконива" представлена в 56,4 тыс. торговых точках в России и за рубежом.