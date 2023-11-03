Главы МИД тюркских стран одобрили программу транспортного сообщения

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев отметил необходимость активизации взаимной торговли, развития транспортного потенциала в государствах - членах организации

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) на встрече в Астане одобрили план действий по реализации программы транспортного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"В центре внимания министров также были ключевые направления отраслевого сотрудничества в рамках организации, в том числе в сфере экономики и транспорта. В этом контексте был одобрен совместный план действий (дорожная карта) по реализации программы транспортного сообщения ОТГ на 2023-2027 годы", - говорится в сообщении.

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев на заседании отметил необходимость активизации взаимной торговли, развития транспортного потенциала в государствах - членах организации, а также "дальнейшего создания благоприятных условий" для развития культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе в рамках соответствующих тюркских организаций.

"В ходе заседания также были обозначены основные сферы взаимодействия тюркских стран в различных областях, расширение сотрудничества в рамках тюркских организаций сотрудничества. А также состояние и перспективы взаимодействия ОТГ с другими международными и региональными организациями", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, по итогам заседания руководители МИД стран ОТГ "подтвердили готовность продолжить усилия, направленные на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества".

В Астане 3 ноября проходит саммит руководителей тюркских государств.