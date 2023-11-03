Лукашенко доложили о завершении строительства АЭС

По данным БелТА, президент Белоруссии осмотрит территорию атомной электростанции и посетит здание управления второго энергоблока

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Гродненскую область, где ему докладывают о завершении строительства и приемке в эксплуатацию станции, перспективах сотрудничества с госкорпорацией "Росатом". Об этом сообщает БелТА.

По его данным, Лукашенко осмотрит территорию БелАЭС, посетит здание управления второго энергоблока.

Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента, на станции находится генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

"А куда бы Вы поставили третий блок? Если бы вдруг пришлось?" - начал общение с вопроса Лукашенко.

В настоящее время второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Также подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.