Европейский инвестбанк покроет половину затрат на интернет-кабель через Черное море

Его общая стоимость оценивается в €45 млн

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский инвестиционный банк готов взять на себя примерно половину затрат на интернет-кабель через Черное море, общая стоимость которого оценивается в €45 млн. Об этом она сообщила журналистам перед вылетом в Ереван.

"Планируемый подводный интернет-кабель через Черное море в рамках программы ЕС Global Gateway может сблизить Армению и Азербайджан между собой, а также с нами. Европейский инвестиционный банк готов взять на себя почти половину общих расходов в размере €45 млн", - сказала Бербок.

В пятницу глава внешнеполитического ведомства ФРГ отправится с визитом в Армению, где планирует встретиться со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. В субботу Бербок посетит Азербайджан. Как ожидается, в центре внимания переговоров будет ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее газета Financial Times сообщала, что новый интернет-кабель стоимостью €45 млн и протяженностью 1,1 тыс. км должен уменьшить "зависимость Кавказа от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Россию". Кроме того, в рамках программы Global Gateway ЕС намерен проложить через Черное море электрокабель, который свяжет Грузию и Азербайджан с Румынией и Венгрией.