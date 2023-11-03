Туркмения надеется в ближайшее время решить вопросы по поставкам газа через Каспий

Председатель Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркмения, обладая богатыми запасами нефти и газа, проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Туркмения надеется в ближайшее совместно с Турцией и Азербайджаном решить вопросы по поставкам своего природного газа через Каспийское море. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на 10-й встрече лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"У нас есть возможность экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективе - на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу", - сказал он.

Бердымухамедов добавил, что Туркмения, обладая богатыми запасами нефти и газа, проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок. "В частности, ведется работа по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и страны региона. В этой области поддерживаются тесные связи со странами ОТГ", - отметил он.

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркмении в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод.

После подписания конвенции в СМИ появлялись сообщения, что соглашение дало зеленый свет реализации проекта, который предусматривает поставки на европейский рынок туркменского газа в объеме 30 млрд куб. м ежегодно в течение как минимум 30 лет. Единственными путями поставок туркменского газа на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.

Потенциал для активизации транзитных перевозок

Туркмения предложила ОТГ использовать возможности своей логистики для активизации транзитно-транспортных перевозок. "Транспортно-логистическая система занимает важное место в отношениях между нашими странами. В нынешней ситуации глобальной нестабильности задача создания широко распространенной и современной транспортно-логистической системы между нашими странами и за их пределами является одной из главных. <...> Предлагаю использовать возможности и системы логистики, снабжения Туркменистана для активизации транспортно-транзитных перевозок", - сказал Бердымухамедов.

Он также считает целесообразным активизировать торгово-экономическое сотрудничество в рамках ОТГ. "В связи с этим прежде всего необходимо показать экономические направления, объединяющие наши страны. В их число входит транспорт, энергетика, торговля, промышленная кооперация и другие отрасли. В целом мы считаем необходимым полностью и эффективно использовать экономический потенциал тюркских государств в соответствии с требованиями времени и вести его в гармонии с основными направлениями мирового развития", - сказал он.

Дорожная карта по энергетике тюркских стран

"В целях усиления и правового закрепления реализуемой совместной деятельности считаю целесообразным подготовку дорожной карты развития сотрудничества в энергетической сфере стран, входящих в ОТГ", - также сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что Туркмения ведет работу по увеличению поставок газа и электроэнергии в соседние и другие страны. "Что касается электроэнергии, сегодня Туркменистан отправляет ее в соседние братские страны Узбекистан и Кыргызстан. В этом секторе в ближайшем будущем мы сможем отправлять электроэнергию в наши братские Азербайджан и Турцию через Каспийское море. К слову, буквально сегодня на туркменском побережье Каспийского моря в районе города Туркменбаши был заложен первый камень новой современной электростанции мощностью 1574 МВт", - рассказал Бердымухамедов.

В 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. На саммите в Астане казахстанская сторона приняла председательство в организации на будущий год. В состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.