Объем торговли между тюркскими странами достиг $42 млрд в год

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев заявил о наличии 30 сфер взаимодействия в организации

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Объемы экспортно-импортных операций между странами - участницами Организации тюркских государств (ОТГ) достигли $42 млрд в год. Об этом заявил на саммите организации в Астане ее генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев.

"Еще один ключевой момент - это усиление экономической интеграции, на сегодня наша совместная торговля достигла 42 млрд долларов США", - сказал он. По его словам, с момента создания ОТГ "количество направлений сотрудничества" в ее рамках значительно увеличилось, "за последние пару лет достигло 30 сфер взаимодействия".

"Достижения организации связаны с успешной реализацией инициатив лидеров стран - участниц объединения. Наша организация провела 47 мероприятий в 2021 году и 62 в 2022 году. За 11 месяцев этого года проведено 110 мероприятий в сфере политики, торговли, экономики, транспорта, таможенного сотрудничества, безопасности, образования", - отметил генсек.

Как он напомнил, в качестве "двигателей для экономического развития" в ОТГ с 2015 года были определены такие направления, как инвестиции, логистика, транспорт, коммуникации и энергетический сектор. Поэтому, уверен он, странам-участницам "важно реализовывать совместные торговые проекты". "Особенно по наращиванию общего благоприятного пространства для торговли товарами, услугами, движения капиталов, а также развития транспортной инфраструктуры и логистических центров, чтобы принести реальную выгоду нашим гражданам", - подчеркнул Омуралиев.

Следующий саммит ОТГ состоится в 2024 году в Киргизии. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.