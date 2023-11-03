В Белгородской области заявили о невыполнении плана по сельхозпродукции из-за обстрелов

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Антоненко, агропромышленный комплекс региона показывает положительную динамику

БЕЛГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют в 2023 году снижение производства сельскохозяйственной продукции в Белгородской области на 0,5% по сравнению с прошлым годом из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.

"Согласно оценке, в 2023 году хозяйствами всех категорий по направлению "сельское хозяйство" будет произведено продукции на сумму 352,5 млрд рублей, что составит 99,5%. К сожалению, был ряд факторов, из-за которых мы не смогли достичь планового показателя. Прежде всего, это, конечно, обстрелы, которые происходили с сопредельного недружественного государства по гражданской инфраструктуре, в том числе по объектам АПК. И выпадение определенного объема пашни, на которые наши сельхозтоваропроизводители не смогли зайти и произвести полевые работы", - сказал Антоненко.

Между тем, по его словам, агропромышленный комплекс региона в целом показывает положительную динамику. "Потому что за базовый у нас был взят 2022 год, который был рекордным по определенным направлениям", - добавил Антоненко.

В 2024 году в Белгородской области планируется произвести сельхозпродукции на 367 млрд рублей, а к 2026 году эта цифра будет доведена до 400 млрд рублей.

Как отметили министр сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по подразделу "Производство пищевых продуктов" оценивается в размере 572,3 млрд рублей, индекс производства - 100,5%. В 2024 году - 601,8 млрд рублей, а к 2026 году этот показатель возрастет до 684,5 млрд рублей.

Поддержка отрасли "Сельское хозяйство" в Белгородской области за счет бюджетных средств в 2024 году составит около 4,5 млрд рублей, что соответствует объему поддержки в 2023 году. "В целом на период 2024-2026 годов объем поддержки отрасли может превысить 10 млрд рублей. Государственная поддержка в непростых условиях для наших сельхозтоваропроизводителей является ключевой, поскольку позволяет сохранять устойчивое финансово-экономическое состояние предприятий и организаций АПК и обеспечить стабильное производство", - добавил Антоненко.