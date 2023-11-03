Казахстан рассчитывает получить технологии обогащения урана от французской компании

Компании "Казатомпром" и Orano подписали соглашения о сотрудничестве, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев

АЛМА-АТА, 3 ноября. /ТАСС/. Казахстанская национальная компания "Казатомпром" намерена сотрудничать с французской компанией Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива, в том числе по перспективам получения технологий по конверсии и обогащению урана. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В соответствии с поручением главы государства рассматриваются возможности участия "Казатомпрома" в технологиях конверсии и обогащении урана. В соглашении, которое подписано на уровне "Казатомпрома", предполагается сотрудничество с компанией Orano, в том числе по изучение возможности вхождения "Казатомпрома" и получения данных технологий", - сказал Саткалиев на пресс-конференции.

Он отметил, "что Казахстану необходимо расширить присутствие в так называемом полном цикле переработки урана". Глава Минэнерго подчеркнул, что в Казахстане есть "уникальная компетенция" по добыче, переработке урана, но "выпадающим звеном в этом цикле является конверсия и обогащение урана". По его словам, сейчас "Казатомпром" в соответствии с поручением главы государства "изучает возможность покрытия этого цикла".

В среду компания Orano, предложила Казахстану на переговорах в Астане реализацию совместных стратегических проектов. Стороны обсудили вопросы деятельности совместного предприятия "Катко".

СП "Катко" - совместное предприятие АО "НАК "Казатомпром" (входит в АО "Самрук-Казына") и АО "Орано майнинг". Оно осуществляет добычу урана на месторождении Моинкум в Туркестанской области Казахстана и является одним из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире.