3 ноября, 09:26

Акции "Норникеля" на Мосбирже росли более чем на 1%

Положительная динамика отмечена на фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на акцию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" на Московской бирже снижалась более чем на 1%, свидетельствуют данные биржи. Положительная динамика отмечена на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на акцию.

По данным на 11:47 мск, акции "Норильского никеля" росли до отметки в 18 336 рублей (+1,43%).

К 12:11 мск акции "Норникеля" немного замедлили рост и находились на уровне 18 216 рублей за бумагу (+0,76%).

Ранее совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. 

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