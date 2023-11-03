Лихачев передал Лукашенко символический паспорт БелАЭС

Генеральный директор "Росатома" также предложил создать в республике гигафабрику и центр ядерной медицины

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС (БелАЭС), который свидетельствует о готовности объекта к промышленной эксплуатации.

"Срок службы от 60 лет. Рассчитываем, что до 100 будет работать", - цитирует Лихачева агентство БелТА.

По данным агентства, Лихачев также предложил белорусской стороне создать в республике гигафабрику и центр ядерной медицины. Что касается гигафабрики, то такое производство уже есть в России, речь идет о производстве накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта. Лукашенко отметил, что буквально недавно обсуждал тему совместного развития инфраструктуры для электротранспорта с президентом России Владимиром Путиным. Еще одна сфера, где "Росатом" готов делиться опытом и технологиями, - создание в стране центра ядерной медицины. Также есть перспективы развития сотрудничества и по другим направлениям, включая промышленность, цифровые и аддитивные технологии.

Лукашенко ранее прибыл на БелАЭС в Гродненскую область, где ему доложили о завершении строительства и приемке в эксплуатацию станции, и перспективах сотрудничества госкорпорацией "Росатом".

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. 24 октября 2023 года МЧС Белоруссии выдало разрешение на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.