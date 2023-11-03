В скорректированном бюджете Украины на 2024 год оставили расходы на сериалы

Они составят $12,2 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Украины пересмотрели ко второму чтению несколько статей бюджета на 2024 год с целью некоторого уменьшения внешних заимствований, однако оставили при этом неизменной сумму расходов на сериалы. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В соответствии с данными, которые он приводит, после снижения на $1,9 млрд сумма внешних заимствований должна составить в следующем году $41 млрд. По словам депутата, эту сумму удалось сократить "за счет увеличения внутренних заимствований". Кроме того, предполагается несколько снизить расходы на министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (минус 4,8 млрд гривен, или $132,4 млн), Госслужбу спецсвязи и защиты информации Украины (минус 4,8 млрд гривен, или $132,4 млн), Бюро экономической безопасности Украины (минус 0,4 млрд гривен, или $11 млн). Решено отказаться и от расходов на создание музея голодомора (минус 0,4 млн гривен, или $11 тыс.), но при этом сумму, предназначенную на финансирование сериалов, оставили без изменений (445 млн гривен, или $12,2 млн).

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько скандалов вокруг расточительных трат, осуществляемых из государственного бюджета в условиях военного положения. В числе прочего общественное возмущение вызвало финансирование министерством культуры и информационной политики развлекательных сериалов, что стоило поста главе ведомства Александру Ткаченко. Тем не менее в проекте бюджета на 2024 год вновь заложена значительная сумма на сериалы.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада приняла поправки к бюджету на текущий год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала этого года Киев получил от Запада в виде грантов и кредитов $33,8 млрд.

3 ноября Палата представителей Конгресса большинством голосов поддержала предложенный республиканцами законопроект о выделении Израилю $14,3 млрд, в котором отсутствует поддержка Украины. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявлял, что нижняя палата Конгресса намерена увязать оказание возможной дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля за южной американской границей.

Администрация США направила ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом страны Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.